В детском лагере в Ломоносове девятиклассника подстрелили из ракетницы. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».
26 августа в 13:30 в детском лагере для трудных подростков в Жилгородке №15 города Ломоносова произошел инцидент. 18-летний юноша из Пушкина случайно выстрелил из сигнального пистолета «Охотник» в 14-летнего девятиклассника. После этого он в панике сбежал с места происшествия.
Пострадавшего доставили в детскую больницу №1. У него диагностировали ожог передней брюшной стенки 1–3 степени, поражено 4% поверхности тела, а также ушиб передней брюшной стенки. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации.
Сигнальное устройство «Охотник» было изъято правоохранительными органами Петродворцового района. Сейчас проводится проверка обстоятельств применения сигнального оружия.
