Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в человека

27 августа 2025, 08:19

Финского биатлониста Хейккинена оштрафовали на 420 евро за выстрел в человека

Фото: iStock/vlado85rs

Финского биатлониста Артту Хейккинена оштрафовали за случайный выстрел в крестного отца во время охоты, передает Yle.