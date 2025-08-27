Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в человека
Финского биатлониста Артту Хейккинена оштрафовали за случайный выстрел в крестного отца во время охоты, передает Yle.
Окружной суд Кайнуу вынес приговор Хейккинену, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении правил охоты. Спортсмена оштрафовали на 420 евро. Также ему предстоит выплатить пострадавшему компенсацию в 2800 евро и возместить судебные издержки.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года. 21-летний Хейккинен охотился вместе с отцом и крестным. Во время охоты он пытался подстрелить птицу, но случайно попал в глаз крестному, что привело к его слепоте на один глаз. Спортсмена обвинили в халатности, которая повлекла за собой причинение вреда здоровью, а также в нарушении правил безопасности на охоте.
Хейккинен является членом сборной Финляндии.
