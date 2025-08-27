Россиянина на бочке из-под топлива унесло к морю
Трое жителей Хабаровского края пересекали местную реку вброд, когда внезапно поднялся уровень воды. Мотор их автомобиля заглох, и двое мужчин успели выбраться, а третьего унесло течением в Охотское море на 200-литровой бочке.
На данный момент 38-летний россиянин все еще не найден. Спасатели обследовали 25 квадратных километров устья реки, но поиски не дали результатов. В операции участвуют 33 человека и шесть единиц спасательной техники.
