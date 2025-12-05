В подмосковном посёлке Кировский проведут реконструкцию котельной

05 декабря 2025, 18:45

оригинал Фото: медиасток.рф

Котельную, расположенную в посёлке Кировский муниципального округа Лотошино, ждёт реконструкция. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.



