В подмосковном посёлке Кировский проведут реконструкцию котельной
Котельную, расположенную в посёлке Кировский муниципального округа Лотошино, ждёт реконструкция. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Работы планируется завершить в 2027 году.«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию блочно-модульной котельной №2 по адресу: посёлок Кировский, Волоколамское шоссе, дом №4 и поставить туда всё необходимое оборудование. В результате производительность котельной должна увеличиться до девяти МВт», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 184 миллиона 55 тысяч 220 рублей. Заявки на подряд принимаются до 12 декабря.