Сергиево-Посадских волонтёров наградили и поздравили в День добровольца

05 декабря 2025, 18:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

В Сергиевом Посаде с Международным днём волонтёра поздравили лучших представителей добровольческого движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В церемонии участвовали глава муниципалитета Оксана Ероханова, депутат Ирина Кормакова, председатель окружного совета Рита Тихомирова и участник СВО Алексей Рогозин.



Особой награды удостоился руководитель молодёжного клуба «Атмосфера» Юрий Логинов. За помощь бойцам СВО ему вручили медаль.

«Добровольцы – настоящие герои нашего времени. Их работа не всегда проста, но невероятно важна. Они – люди, которые делают мир теплее и добрее», – сказала Ероханова.