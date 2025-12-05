Сергиево-Посадских волонтёров наградили и поздравили в День добровольца
В Сергиевом Посаде с Международным днём волонтёра поздравили лучших представителей добровольческого движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В церемонии участвовали глава муниципалитета Оксана Ероханова, депутат Ирина Кормакова, председатель окружного совета Рита Тихомирова и участник СВО Алексей Рогозин.
Особой награды удостоился руководитель молодёжного клуба «Атмосфера» Юрий Логинов. За помощь бойцам СВО ему вручили медаль.
«Добровольцы – настоящие герои нашего времени. Их работа не всегда проста, но невероятно важна. Они – люди, которые делают мир теплее и добрее», – сказала Ероханова.
Организаторы мероприятия заявляли, что волонтёрская деятельность набирает всё большую популярность в городском округе. Всего в нём насчитывается более 5000 добровольцев. В декабре на территории Сергиева Посада запланированы масштабные мероприятия, в которых волонтёры примут активное участие.
В Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.