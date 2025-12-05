В Пушкинском подготовились к зиме в установленные сроки
Видео: t.me/Krasnotsvetov_MV
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провёл совещание с руководителями территориальных сетевых организаций и управляющих компаний, работающих в муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского.
Главными темами стали надёжность энергоснабжения и развитие инфраструктуры.
«Плановые ремонтные работы выполнили в установленные сроки. Сформирован резерв технических ресурсов для ликвидации возможных аварий. Сейчас для нас критически важно обеспечить бесперебойную подачу электричества населению и на социально значимые объекты округа, а также оперативно информировать жителей в случае нештатных ситуаций зимой», – написал Красноцветов в своём Telegram-канале.Отдельное внимание уделили подключению к электросетям объектов социальной сферы.
Красноцветов отметил слаженную работу всех участников процесса и их ответственный подход к делу. Он поблагодарил их за конструктивное взаимодействие.