В подмосковном посёлке Кировский проведут реконструкцию котельной

25 декабря 2025, 14:47

оригинал Фото: медиасток.рф

Котельную №24 в посёлке Кировский округа Лотошино планируют реконструировать. В настоящее время подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, реконструировать объект, расположенный по адресу: Кировский посёлок, улица Рогова, дом №7А, и поставить туда всё необходимое оборудование. В результате мощность котельной должна увеличиться до 2,3 МВт», — говорится в сообщении.