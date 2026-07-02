Замена домофона обошлась жителю Лобни в 400 тысяч рублей

02 июля 2026, 16:00

оригинал Фото: stockphoto.com/Diy13

400 тысяч рублей выманили телефонные мошенники у жителя Лобни. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала мужчине позвонили, рассказали о замене домофона в подъезде и предложили продиктовать код из смс-сообщения — якобы для подтверждения заказа новых ключей. После этого разговор прервался.





«На следующий день начались звонки от лжесотрудников Минцифры, Росфинмониторинга и силовых структур. Они убедили мужчину, что его учётную запись на «Госуслугах» взломали и от его имени оформили доверенность на экстремиста, финансирующего ВСУ. И чтобы сохранить деньги и избежать уголовного преследования, нужно обналичить все сбережения и отдать их представителю «Росинкассации», который положит всю сумму на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.