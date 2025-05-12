В подмосковном посёлке Лесной построят блочно-модульную котельную

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Блочно-модульную котельную мощностью 32,6 МВт планируют построить в посёлке Лесной Пушкинского городского округа, подряд на работы выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить рабочую документацию, построить котельную на улице Пушкина в посёлке Лесной и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 541 миллион 28 тысяч 290 рублей, заявки принимаются до 23 мая. Строительство будет финансироваться из бюджетов Московской области и Пушкинского округа.
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Лев Каштанов