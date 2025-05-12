В подмосковном посёлке Лесной построят блочно-модульную котельную

Здание школы №20 имени Н.З. Бирюкова в Орехово-Зуеве ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.