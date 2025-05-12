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В подмосковном посёлке Лесной построят блочно-модульную котельную

Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

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Блочно-модульную котельную мощностью 32,6 МВт планируют построить в посёлке Лесной Пушкинского городского округа, подряд на работы выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить рабочую документацию, построить котельную на улице Пушкина в посёлке Лесной и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 541 миллион 28 тысяч 290 рублей, заявки принимаются до 23 мая. Строительство будет финансироваться из бюджетов Московской области и Пушкинского округа.

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#торги
В Детском центре им. Рошаля девочке исправили сколиоз четвёртой степени
12 мая 2025, 15:36

Фото: iStock / Albina Gavrilovic

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля помогли девочке-подростку, страдавшей сколиозом четвёртой степени. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В ДКЦ в плановом порядке поступила 13-летняя девочка с жалобами на одышку, а также сильную деформацию и боли в спине. Пациентке выполнили комплексное обследование, в том числе КТ и МРТ. Диагноз «сколиоз четвёртой степени» подтвердился.
«Школьницу госпитализировали и выполнили коррекцию сколиоза В ходе хирургического вмешательства врачи установили ей индивидуально подобранные под анатомию тела титановые винты, закрепив их специальными стержнями. Операция прошла успешно, и на седьмые сутки пациентку выписали», – рассказали в министерстве.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Девочке ещё предстоит пройти курс медицинской реабилитации. После полного восстановления девочка будет жить обычной жизнью без каких-либо ограничений.

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В Орехово-Зуеве отремонтируют школу №20
12 мая 2025, 15:19

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Здание школы №20 имени Н.З. Бирюкова в Орехово-Зуеве ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт школы, расположенной по адресу: Орехово-Зуево, улица Иванова, дом №11, и поставить туда всё необходимое оборудование. Общая площадь школы составляет более 4,3 тыс. квадратных метров. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 476 миллионов 612 тысяч 970 рублей 99 копеек. Заявки принимаются до 26 мая.

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#торги
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Подмосковная компания познакомилась с работой промышленных парков Гуанчжоу
12 мая 2025, 15:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Команда компании ХСА побывала в китайском Гуанчжоу и ознакомилась с работой технопарков районов Хуанпу и Наньша. Компания занимается строительством на территории Подмосковья промышленной недвижимости Industrial City в формате light industrial, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В китайских технопарках эффективно развивают высокотехнологичные отрасли, информационные технологии, искусственный интеллект и биофармацевтическую промышленность.
«Развитие сотрудничества с Китаем – одно из важнейших стратегических направлений работы ХСА, в том числе в рамках партнёрской программы по локализации промышленного производства для компаний стран БРИКС. Наше взаимодействие позволит предложить разные инфраструктурные решения для промышленных предприятий, в том числе цифровые сервисы», – сказал партнёр ХСА, зампредседателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артём Петрухин.
Из-за развитой промышленной экосистемы Гуанчжоу стал индустриальным центром Китая, где создают отраслевые районы. Сейчас индустриальные зоны и небольшие промышленные парки производят большую часть продукции промышленности китайского города.

Как пояснили в ведомстве, в ближайшее время компания ХСА и представители китайских промышленных сообществ намерены разработать программу взаимодействия между промышленными парками двух стран.

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С острова на Можайском водохранилище вывезли потерявших сапборды отца с сыном
12 мая 2025, 15:02

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину с подростком эвакуировали с острова на Можайском водохранилище. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Спасатели помогли отцу с сыном, которые оказались в затруднительном положении во время водной прогулки. Катаясь на сапбордах по Можайскому водохранилищу, они решили отдохнуть на Горошковском острове, расположенном в полукилометре от большой земли. Когда пришло время возвращаться на воду, спортсмены обнаружили, что их плавсредства унесло течением», – отметили в ведомстве.
47-летний мужчина позвонил в службу экстренных вызовов 112. На лодке по указанным координатам прибыли работники 308-й пожарно-спасательной части.

Спасатели оперативно переправили на берег отца и его 13-летнего сына. Медицинская помощи любителям водных прогулок не потребовалась.

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У жителя Сергиева Посада нашли три килограмма наркотиков
12 мая 2025, 14:56

Фото: istockphoto.com/Dolores Preciado

Полицейские задержали 31-летнего жителя Сергиева Посада по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В квартире мужчины, расположенной на улице Удельная, при обыске было обнаружено 155 кустов конопли, коробки с растительным веществом, а также упаковочный материал и весы. Эксперты исследовали часть изъятого и установили, что там содержится марихуана общей массой три килограмма», — говорится в сообщении.
Остальная часть изъятого будет проверена в ходе дальнейшего расследования.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

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