В подмосковном посёлке нашли нарколабораторию и более 30 кг мефедрона
Лабораторию по синтезированию наркотиков обнаружили полицейские в доме в посёлке Рылеево Раменского округа. 33-летнего арендатора дома задержали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным оперативников, мужчина организовал незаконное производство по инструкциям кураторов. Всё оборудование и материалы он получал через тайники.
«При обыске в доме изъяли лабораторную посуду, технические приспособления, контейнеры с реактивами и три контейнера со светлым веществом. Кроме того, в телефоне у задержанного нашли адреса «закладок» и нашли по ним три полимерных пакета с таким же веществом общим весом 27 килограммов», — говорится в сообщении.Эксперты проверили содержимое одного из контейнеров и выяснили, что это наркотик N-метилэфедрон массой более трёх с половиной килограммов.