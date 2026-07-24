В подмосковном посёлке нашли нарколабораторию и более 30 кг мефедрона

24 июля 2026, 09:13

Лабораторию по синтезированию наркотиков обнаружили полицейские в доме в посёлке Рылеево Раменского округа. 33-летнего арендатора дома задержали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным оперативников, мужчина организовал незаконное производство по инструкциям кураторов. Всё оборудование и материалы он получал через тайники.





«При обыске в доме изъяли лабораторную посуду, технические приспособления, контейнеры с реактивами и три контейнера со светлым веществом. Кроме того, в телефоне у задержанного нашли адреса «закладок» и нашли по ним три полимерных пакета с таким же веществом общим весом 27 килограммов», — говорится в сообщении.