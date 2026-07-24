Пограничники изъяли 11 тонн камчатского краба в Хабаровске

24 июля 2026, 03:54

Фото: iStock/grafxart8888

В Хабаровске пограничники обнаружили крупную партию незаконно добытого краба. Как проинформировали в Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, в рефрижераторном контейнере находилось 11 тонн варёно‑мороженого мяса.