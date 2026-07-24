Пограничники изъяли 11 тонн камчатского краба в Хабаровске
В Хабаровске пограничники обнаружили крупную партию незаконно добытого краба. Как проинформировали в Пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, в рефрижераторном контейнере находилось 11 тонн варёно‑мороженого мяса.
Продукция хранилась без сопроводительных документов, которые могли бы подтвердить легальность её происхождения. По предварительным расчётам, ущерб водным биологическим ресурсам составил более 300 миллионов рублей.
Установлено, что краб был добыт нелегально в Охотоморской подзоне Аяно‑Майского района Хабаровского края. К противоправной деятельности причастны участники преступного сообщества. В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём) и по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).
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