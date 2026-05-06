В подмосковном посёлке Шатурторф зажгли Вечный огонь
Вечный огонь зажгли у памятника Неизвестному солдату в посёлке Шатурторф округа Шатура в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Ранее по Народной программе партии мемориал отреставрировали, а также установили постамент со звездой, к которой подвели газ.
Участие в церемонии принял депутат Госдумы РФ от «Единой России» Геннадий Панин.
«Вечный огонь — это память не только о героическом подвиге наших воинов, но и о людях, которые прошли все испытания войны, которые трудились в тылу, поддерживали фронт и в дальнейшем восстанавливали нашу страну», — сказал Панин.Он также напомнил, что по инициативе «Единой России» принят закон, по которому природный газ подаётся к воинским мемориалам безвозмездно.