В подмосковном Протвино открылся обновлённый парк «Сказка»

08 сентября 2025, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

В городском округе Серпухов завершили благоустройство парка «Сказка». Работы прошли на территории площадью почти 4 гектара. В парке появились новые зоны отдыха, современные пешеходные дорожки и освещение, рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.







Особое внимание уделили детям: здесь сделали две игровые площадки — для малышей от 3 до 7 лет и для ребят постарше.На основной поляне установили большой игровой комплекс «Змей Горыныч». Для маленьких детей обустроили отдельную зону с деревянным лабиринтом.



Кроме того, в парке высадили деревья и кустарники, установили скульптуры героев любимых детских произведений. Теперь «Сказка» стала комфортным местом для прогулок и семейного отдыха.

