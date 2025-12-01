Достижения.рф

Пушкинский самбист Сараев завоевал медаль Кубка России

Бронзовую медаль завоевал спортсмен Павел Сараев из Пушкинского городского округа на Кубке России по самбо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Соревнования проходили в городе Кстово Нижегородской области с 24 по 27 ноября.

«Представитель Пушкинского округа Павел Сараев занял третье место в весовой категории до 53 килограммов», — говорится в сообщении.
Павел является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва и членом клуба единоборств «Аврора». С ним занимается тренер-преподаватель высшей категории Станислав Аппаков.

Ранее сообщалось, что юниорская сборная Московской области завоевала первое место в командном зачёте первенства России по кендо в Казани.
