Пушкинский самбист Сараев завоевал медаль Кубка России

01 декабря 2025, 16:10

Фото: Telegram-канал администрации Пушкинского округа (@Push_kaa)

Бронзовую медаль завоевал спортсмен Павел Сараев из Пушкинского городского округа на Кубке России по самбо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Соревнования проходили в городе Кстово Нижегородской области с 24 по 27 ноября.





«Представитель Пушкинского округа Павел Сараев занял третье место в весовой категории до 53 килограммов», — говорится в сообщении.