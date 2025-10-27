В подмосковном Раменском открыли новый творческий сезон работников культуры

27 октября 2025, 17:21

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском округе состоялось торжественное открытие творческого сезона работников культуры. В фойе учреждения гостям была доступна экспозиция «Гостеприимное Раменье» и фотовыставка «История. События. Люди», сообщили в местной Администрации.