В подмосковном Раменском открыли новый творческий сезон работников культуры
В Раменском округе состоялось торжественное открытие творческого сезона работников культуры. В фойе учреждения гостям была доступна экспозиция «Гостеприимное Раменье» и фотовыставка «История. События. Люди», сообщили в местной Администрации.
В округе прошёл праздничный концерт с участием местных коллективов, которые представили свои лучшие номера. На площадке мероприятия также подвели итоги работы учреждений культуры за прошедший год.
Лучших сотрудников наградили за профессиональные успехи и вклад в развитие творческой жизни округа. Глава Раменского округа Эдуард Малышев поблагодарил работников культуры за их труд и любовь к делу.
Он пожелал коллективам плодотворного сезона, новых идей и успешной реализации культурных проектов.
