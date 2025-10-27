Достижения.рф

Жители Реутова собрали более 350 кг гумпомощи для наших бойцов

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

В Реутове продолжают проведение акции «Доброе дело». Жители наукограда собирают все необходимое для военнослужащих и жителей Донбасса. На сегодняшний день уже собрали более 350 кг груза, рассказали в Администрации городского округа Реутов.



В акции участвуют образовательные, культурные и спортивные учреждения округа, а также местные предприятия. Собранные продукты длительного хранения, одежду, одноразовую посуду и средства гигиены местные активисты движения «Волонтёры Подмосковья» направят ​прямо на передовую.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

В Музейно-выставочном центре Реутова прошло еще одно мероприятие в рамках акции «Доброе дело». Волонтеры провели для жителей творческие мастер-классы по изготовлению тактических брелоков и сладких открыток для наших бойцов.
​Фото: ​Телеграм-канал ​@volontermo


