Жители Реутова собрали более 350 кг гумпомощи для наших бойцов

27 октября 2025, 12:46

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

В Реутове продолжают проведение акции «Доброе дело». Жители наукограда собирают все необходимое для военнослужащих и жителей Донбасса. На сегодняшний день уже собрали более 350 кг груза, рассказали в Администрации городского округа Реутов.