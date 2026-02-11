Достижения.рф

В подмосковном Щелково школьница избила домашнего питомца во время прогулки

Фото: iStock/Alexander Kuzmin

Во дворе одного из домов в подмосковном Щелково школьница избила домашнего питомца во время прогулки. Инцидент попал в поле зрения соседей.



По словам очевидцев, происходящее заметили прохожие, после чего начали искать семью девочки, чтобы разобраться в ситуации. Как сообщает «Москва 24», жители требуют дать правовую оценку действиям ребенка и привлечь виновных к ответственности.

В случае подтверждения факта жестокого обращения с животным возможна проверка по соответствующей статье УК РФ. Санкции предусматривают штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы.

Иван Мусатов

