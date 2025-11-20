В подмосковном Щёлково модернизируют музеи и учреждения культуры

20 ноября 2025, 15:42

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

В Щёлково обсудили модернизацию учреждений культуры на традиционном еженедельном совещании главы округа с подведомственными службами. Основное внимание уделили развитию Щёлковского историко-художественного музея и Усадьбы Фряново, сообщили в местной Администрации.





В музее теперь есть новые сотрудники — реставратор, искусствовед и заведующий передвижными экскурсиями. Запустили концерты и свадебные церемонии, а обновлённые помещения используют для съёмок фильмов, сериалов и рекламных роликов. Также в работу музея начали внедрять искусственный интеллект: вместе с РУДН разрабатывают аватар-экскурсовод для археологического кабинета.



В 2025 году особое внимание уделили Усадьбе Фряново. Обновили три зала северной анфилады, зал парадной анфилады и зал восточной галереи — обновили стены, потолки и полы, систему отопления и окна, отреставрировали печи, установили современный музейный свет и системы безопасности, благоустроили территорию.





«Важно отметить, что Усадьба Фряново находится на содержании и обслуживании муниципалитета, что в целом довольно уникально. Это наше достояние, популярность которого с каждым годом растёт», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.