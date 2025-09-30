В подмосковном Щёлково открыли благоустроенный сквер на Советской улице
В Щёлкове стало больше мест для отдыха. Завершили благоустройство сквера рядом с домом №1 на Советской улице. Теперь здесь удобно гулять и проводить время всей семьёй. Пространство рассчитано на всех жителей — здесь комфортно проводить время и детям, и взрослым, рассказали в Администрации городского округа Щёлково.
Специалисты разместили новые пешеходные дорожки, посеяли газон, установили современное освещение и удобные скамейки.
В этом году в городском округе благоустроят сразу несколько общественных пространств. Уже идут работы в сквере на Пролетарском проспекте, у Дворца культуры и на участке между Молодёжной набережной и Талсинской улицей. Кроме того, в Щёлкове стартовала большая реконструкция городского парка.
Читайте также: