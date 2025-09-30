В подмосковном Щёлково открыли благоустроенный сквер на Советской улице

30 сентября 2025, 15:19

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

В Щёлкове стало больше мест для отдыха. Завершили благоустройство сквера рядом с домом №1 на Советской улице. Теперь здесь удобно гулять и проводить время всей семьёй. Пространство рассчитано на всех жителей — здесь комфортно проводить время и детям, и взрослым, рассказали в Администрации городского округа Щёлково.