В подмосковном селе Ашитково открыли отремонтированную амбулаторию

29 апреля 2026, 16:25

Ремонт амбулатории завершили в селе Ашитково округа Воскресенск. Теперь более 4 300 жителей смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В ходе ремонта в здании обновили кровлю и инженерные коммуникации, провели отделку помещений и установили новую мебель.





«В амбулатории можно получить медицинскую консультацию, пройти профосмотр или первый этап диспансеризации, сделать прививки и получить льготные лекарства в аптечном пункте «Мособлемедсервис», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.