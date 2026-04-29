Жуковская больница получила новый видеогастроскоп

29 апреля 2026, 16:24

Новый медицинский аппарат — видеогастроскоп — поступил в эндоскопическое отделение Жуковской областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Техника используется как для диагностики, так и для лечебных манипуляций.





«Благодаря способности устройства принимать сигналы и отображать их в формате высокой чёткости, стало возможным визуализировать структуры слизистой и кровеносные сосуды и выделять патологические участки. Изображения слизистой оболочки получаются яркими, чёткими и контрастными», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением, Жуковской больницы, кандидат медицинских наук Вероника Жуковец.