В российском городе ребёнок провалился в открытый колодец возле детской площадки
В Казани ребёнок провалился в открытый люк, который находился прямо возле детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал «В Казани поймут».
Чрезвычайное прорисшествие случилось во дворе дома №15 на улице Нижняя. Несовершеннолетний гулял рядом с площадкой и угодил в открытый колодец, расположенный всего в двух метрах от игровой зоны.
Мать мальчика мгновенно среагировала — она подбежала и самостоятельно вытащила сына из люка. Как рассказала женщина, колодец до сих пор никто не накрыл крышкой. Опасный объект продолжает угрожать безопасности детей, которые играют во дворе.
