В российском городе ребёнок провалился в открытый колодец возле детской площадки

В Казани ребёнок провалился в открытый люк возле детской площадки
Фото: Istock/pavel_klimenko

В Казани ребёнок провалился в открытый люк, который находился прямо возле детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал «В Казани поймут».



Чрезвычайное прорисшествие случилось во дворе дома №15 на улице Нижняя. Несовершеннолетний гулял рядом с площадкой и угодил в открытый колодец, расположенный всего в двух метрах от игровой зоны.

Мать мальчика мгновенно среагировала — она подбежала и самостоятельно вытащила сына из люка. Как рассказала женщина, колодец до сих пор никто не накрыл крышкой. Опасный объект продолжает угрожать безопасности детей, которые играют во дворе.

