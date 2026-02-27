В Подмосковье жилой дом вспыхнул из-за утечки газа, люди прыгали из окон
В посёлке Икша (городской округ Дмитровский) произошёл пожар в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Причиной возгорания стала утечка бытового газа. Огонь охватил трёхкомнатную квартиру на втором этаже и кровлю здания. Пламя распространилось на площади 560 квадратных метров.
Спасаясь от огня, из окон второго этажа выпрыгнули мужчина и 10-летний ребёнок. Медики осмотрели пострадавших на месте. Ещё одного человека госпитализировали с ожогами. Пожарные эвакуировали из дома 26 жильцов. На месте происшествия работают спасатели и пожарные расчёты.
Ранее сообщалось о сильнейшем пожаре, который вспыхнул в 25-этажной высотке на севере Москвы.
