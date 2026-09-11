В трёх округах Подмосковья нашли четыре боеприпаса времён ВОВ
Четыре боеприпаса времён Великой отечественной войны обнаружили в четверг, 10 сентября, в Можайском, Наро-Фоминском и Рузском округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасных находках в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители.
«Два взрывоопасных предмета нашли в лесах у деревень Ратчино и Юрлово Можайского округа. Один откопали в ходе земляных работ на ферме в деревне Мякишево Наро-Фоминского округа и ещё один заметили в СНТ «Рузские Зори» на территории посёлка Колюбакино Рузского округа», — говорится в сообщении.Прибывшие по вызову взрывотехники определили, что найденные предметы — это две ручные гранаты РГД-33, а также 76-миллиметровый и 152-миллиметровый артиллерийские снаряды. Боеприпасы поместили в специальные контейнеры, вывезли на полигоны и там обезвредили.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности жители Московской области могут получать через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.