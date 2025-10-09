Жители Подмосковья смогут участвовать в конкурсе создания молодёжного контента
Институт развития интернета объявил о предстоящем старте конкурса на создание молодёжного контента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
«Твои идеи могут изменить медиапространство. Время создавать! Если тебе от 14 до 35 лет и у тебя есть свежие идеи, этот шанс для тебя», – отметили организаторы.С 13 октября стартует приём заявок по ключевым направлениям.
Первое – это блогосфера: производство веб-сериалов и социального контента с привлечением популярных авторов.
Второе – мультиформатный контент: смелые проекты, которые используют разные площадки и форматы для максимального охвата.
Найти все подробности и подать заявку можно будет на сайте конкурса.