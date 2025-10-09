Достижения.рф

Жители Подмосковья смогут участвовать в конкурсе создания молодёжного контента

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Институт развития интернета объявил о предстоящем старте конкурса на создание молодёжного контента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.



«Твои идеи могут изменить медиапространство. Время создавать! Если тебе от 14 до 35 лет и у тебя есть свежие идеи, этот шанс для тебя», – отметили организаторы.
С 13 октября стартует приём заявок по ключевым направлениям.

Первое – это блогосфера: производство веб-сериалов и социального контента с привлечением популярных авторов.

Второе – мультиформатный контент: смелые проекты, которые используют разные площадки и форматы для максимального охвата.

Найти все подробности и подать заявку можно будет на сайте конкурса.
Лора Луганская

