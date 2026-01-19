В Солнечногорске завершают строительство детсада на 250 мест
Строительство детского сада, рассчитанного на 250 воспитанников, завершают в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск. Информацию об этом пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.
В настоящее время чистовая отделка здания завершена на 97%, ведётся пусконаладка инженерных сетей, расстановка оборудования и мебели.
«Сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале текущего года», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Детсад представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью около четырёх тысяч квадратных метров. Там обустроены помещения для десяти групп, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда и пищеблок полного цикла.
Министерство регулярно размещает в своих соцсетях — странице «Вконтакте» и Telegram-канале — актуальную информацию о строительстве и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры.