В Солнечногорске завершают строительство детсада на 250 мест

19 января 2026, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство детского сада, рассчитанного на 250 воспитанников, завершают в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск. Информацию об этом пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.





В настоящее время чистовая отделка здания завершена на 97%, ведётся пусконаладка инженерных сетей, расстановка оборудования и мебели.





«Сдать объект в эксплуатацию планируют в первом квартале текущего года», — отметил глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.