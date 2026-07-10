Женщина влюбилась в серийного убийцу и обрекла отца на смерть
Житель США, погибший при пожаре в собственном доме, оказался жертвой серийного убийцы. Об этом сообщает издание People.
В ноябре 2020 года Эмбер Картер вместе с сыном жила в Салине в доме своего отца — 60-летнего Блэра Картера. У женщины были напряженные отношения с бывшим возлюбленным и отцом мальчика — 31-летним Джереми Харрисом. Незадолго до трагедии он освободился из тюрьмы, где отбывал срок за домашнее насилие. В Хеллоуин он поругался с Эмбер по телефону и пытался выведать ее адрес.
Утром в день пожара женщина оставила завтрак для отца и пошла по делам вместе с сыном. Вернувшись, она увидела пожарные и полицейские автомобили. Тогда она узнала, что внутри дома обнаружили мертвым мужчину. Эмбер думала, что это несчастный случай, пока судмедэксперты не нашли в теле ее отца пулю.
Правоохранители выяснили, что Харрис все же смог выяснить адрес Эмбер, пришел к дому и выстрелил в ее отца, а потом совершил поджог. После баллистической экспертизы дело Харриса связали еще с тремя смертельными нападениями в Далласе.
Его арестовали в тот же день. Свидетель показал полиции видео, на котором вооруженный мужчина в черном выбегает из горящего дома и уезжает на черном Chevrolet Tahoe. В 2023 году Харрис признался в содеянном и получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение.
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