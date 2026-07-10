Женщина влюбилась в серийного убийцу и обрекла отца на смерть

10 июля 2026, 13:29

В США серийный убийца застрелил отца экс-возлюбленной и поджег их дом

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Житель США, погибший при пожаре в собственном доме, оказался жертвой серийного убийцы. Об этом сообщает издание People.