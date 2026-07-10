У российского бизнесмена похитили почти 40 млн рублей с помощью сына
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в хищении почти 40 миллионов рублей из квартиры 60-летнего предпринимателя. Злоумышленник действовал в сговоре с телефонными аферистами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
По версии следствия, фигурант ввел в заблуждение 21-летнего сына бизнесмена, после чего получил доступ в жилище. Проникнув в квартиру, он вскрыл металлический сейф и похитил денежные средства в сумме свыше 37 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Информация о происшествии поступила в дежурную часть вечером 8 июля от самого потерпевшего.
Мужчина рассказал, что неизвестные позвонили его сыну, представившись сотрудниками различных госструктур. Под предлогом проверки наличных денег они убедили молодого человека впустить в квартиру незнакомого юношу, который и похитил из сейфа указанную сумму.
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