У российского бизнесмена похитили почти 40 млн рублей с помощью сына

10 июля 2026, 13:38

В Петербурге задержали 18-летнего юношу за кражу почти 40 млн руб у бизнесмена

Фото: istockphoto/Dzurag

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в хищении почти 40 миллионов рублей из квартиры 60-летнего предпринимателя. Злоумышленник действовал в сговоре с телефонными аферистами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.