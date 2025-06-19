Крокодил растерзал женщину во время купания

19 июня 2025, 02:17

В Индии крокодил утащил под воду и растерзал женщину, купавшуюся в реке

Фото: iStock/DianaLynne

Трагическая гибель женщины произошла в Индии из-за нападения крокодила. Хищник растерзал жертву на глазах у очевидцев, утащив ее под воду. Об этом сообщает издание New Indian Express.