Крокодил растерзал женщину во время купания
Трагическая гибель женщины произошла в Индии из-за нападения крокодила. Хищник растерзал жертву на глазах у очевидцев, утащив ее под воду. Об этом сообщает издание New Indian Express.
Инцидент случился рано утром в национальном парке Бхитарканик. 45-летняя Каджал Моханти купалась в реке Кхарасрота, не догадываясь, что стала целью голодного крокодила. Хищник утащил женщину под воду на глазах у других купальщиц, которые не сумели помочь Каджал.
Тело погибшей, частично съеденное крокодилом, было обнаружено разодранным в тот же день, в ходе поисковых работ. Семье погибшей будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рупий (примерно 900 тысяч рублей).
Это нападение стало уже 11-м смертельным случаем, вызванным крокодилами в окрестностях данного заповедника за последние 22 месяца. Лесной департамент предпринял меры, установив ограждения вокруг 120 мест для купания на реке, однако местные жители часто пренебрегают правилами безопасности.
Ранее «Радио 1» писало о том, как в Уганде крокодил-людоед растерзал на части многодетную рыбачку. Погибшая 48-летняя Стелла Беатрис Кокой имела 15 детей, которые остались без матери после ужасного происшествия.
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