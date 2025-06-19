«Лада Гранта» сбила 14-летнюю девочку на пешеходном переход в Челябинске
В Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в районе Паркового. Данную информацию передает пресс-служба городской Госавтоинспекции, пишет Ura.ru.
Инцидент случился 18 июня 2025 года приблизительно в 18:15 на Краснопольском проспекте возле дома 7А. Предварительно, наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, когда ребенок переходил проезжую часть.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники дорожной полиции. Пострадавшую девочку оперативно доставили в медицинское учреждение.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин случившегося.
Ранее сообщалось, что двое детей скончались в больнице после ДТП с ВАЗом и Хендаем под Саратовом. Изначально поступала информация о четырех погибших и трех пострадавших в результате столкновения двух машин, однако позже стало известно о еще двух жертвах.
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