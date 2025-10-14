В Госдуме заявили о готовности предоставить политубежище мэру Одессы Труханову
Россия может предоставить политическое убежище мэру Одессы Геннадию Труханову в случае лишения его украинского гражданства. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По её словам, Россия «всегда протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается», и не исключено, что Труханов, оказавшись в сложной ситуации, может обратиться за защитой.
«На Украине это далеко не первая история, которая фабрикуется, поэтому полагаю, что Труханова действительно могут лишить гражданства. Если он захочет после этого приехать в Россию и попросит политического убежища, мы можем его предоставить. Мы всегда предоставляем его тем, кто нуждается в этом», — заявила Журова изданию NEWS.ru.
Она подчеркнула, что после потери гражданства мэр Одессы окажется в правовом тупике, поскольку для легального пребывания на территории Украины или за рубежом ему придётся оформлять документы заново. Это, по её мнению, сделает нормальную жизнь в стране невозможной.
Журова также добавила, что происходящее вокруг Труханова демонстрирует отсутствие на Украине терпимости к инакомыслию.
«Труханов не пророссийский политик, но если украинец в чем-то не согласен с (Владимиром) Зеленским, имеет собственное мнение, то это сразу считают пропагандой Кремля», — сказала депутат.
В Киеве пока официально не подтверждали лишения Труханова гражданства, однако, по данным СМИ, такая возможность рассматривается на фоне давления на политиков, которые не поддерживают текущую линию власти.