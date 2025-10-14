В Госдуме заявили о готовности предоставить политубежище мэру Одессы Труханову

14 октября 2025, 12:09

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Россия может предоставить политическое убежище мэру Одессы Геннадию Труханову в случае лишения его украинского гражданства. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





По её словам, Россия «всегда протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается», и не исключено, что Труханов, оказавшись в сложной ситуации, может обратиться за защитой.





«На Украине это далеко не первая история, которая фабрикуется, поэтому полагаю, что Труханова действительно могут лишить гражданства. Если он захочет после этого приехать в Россию и попросит политического убежища, мы можем его предоставить. Мы всегда предоставляем его тем, кто нуждается в этом», — заявила Журова изданию NEWS.ru.

«Труханов не пророссийский политик, но если украинец в чем-то не согласен с (Владимиром) Зеленским, имеет собственное мнение, то это сразу считают пропагандой Кремля», — сказала депутат.