«Грязная бомба»: Стало известно, чем обернутся для России «Томагавки» на Украине
Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут применить грязную бомбу при атаке Tomahawk по РФ
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут применить грязную бомбу, если Украина атакует Россию ракетами Tomahawk.
В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин подчеркнул, что дальность этих американских ракет создаёт угрозу для Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперт сообщил, что ВСУ уже испытывают новую наземную пусковую установку.
По его информации, ракеты Tomahawk с дальностью 2500 км способны достигать целей за Уралом.
«А вдруг укронацисты решат применить грязную бомбу? У них в головах много чего поселилось, поэтому разговоры по такому поводу ходят, и возможности для создания есть», — высказался эксперт.Дандыкин отметил, что США могут передать Украине до 20 «Томагавков», но даже старые системы ПВО собьют эти ракеты. Если Вашингтон говорит о поставках, значит ракеты уже в пути или на Украине.