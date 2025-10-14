«Грязная бомба»: Стало известно, чем обернутся для России «Томагавки» на Украине

14 октября 2025, 12:49

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут применить грязную бомбу при атаке Tomahawk по РФ

Фото: Istock/Victoria Kotlyarchuk

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут применить грязную бомбу, если Украина атакует Россию ракетами Tomahawk.





В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин подчеркнул, что дальность этих американских ракет создаёт угрозу для Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперт сообщил, что ВСУ уже испытывают новую наземную пусковую установку.



По его информации, ракеты Tomahawk с дальностью 2500 км способны достигать целей за Уралом.

«А вдруг укронацисты решат применить грязную бомбу? У них в головах много чего поселилось, поэтому разговоры по такому поводу ходят, и возможности для создания есть», — высказался эксперт.