Жители Раменского отправили на фронт более шести тонн помощи для наших бойцов
Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния подготовил и отправил на Покровское направление более шести тонн гуманитарных грузов для военнослужащих и мирных жителей Донбасса. Погрузку провели на территории Казанского храма в Раменском, рассказали в местной Администрации.
Курсанты ВПК «Высота» под руководством ветерана боевых действий Николая Юдина загружали коробки. Самому юному помощнику было всего семь лет.
По словам настоятеля Казанского храма протоиерея Андрея Козорезова, груз распределят танкистам, штурмовикам и в социальный отдел Донецкой епархии, откуда помощь отправится на передовую.
Помимо этого, ученики 5-го кадетского класса школы №6 передали посылки бойцам 1-й штурмовой роты 1-го батальона 433-го гвардейского мотострелкового полка 27-й дивизии. Волонтеры конвоя уже доставили их в зону проведения специальной военной операции. В посылках — носки, разогревающиеся стельки, фонарики, сладости и письма, которые обязательно согреют сердца наших героев.
«Никто из родителей наших кадетов не остался в стороне, каждый внес свой вклад в поддержку бойцов», — подчеркнула классный руководитель 5-го кадетского класса Екатерина Дабшан.
Бойцы в ответ передадут кадетам памятный флаг подразделения и шевроны. Фронтовой волонтер Максим Козлов пообещал в следующий раз прийти в школу с подарком от бойцов.
«Благодарю жителей нашего округа за неравнодушие и желание поддержать военнослужащих Российской Федерации, которые отстаивают на передовой нашу историческую память и интересы великой страны — России», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.
