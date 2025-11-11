Жители Раменского отправили на фронт более шести тонн помощи для наших бойцов

11 ноября 2025, 17:47

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Духовно-гуманитарный конвой Раменского благочиния подготовил и отправил на Покровское направление более шести тонн гуманитарных грузов для военнослужащих и мирных жителей Донбасса. Погрузку провели на территории Казанского храма в Раменском, рассказали в местной Администрации.