Шатурские переселенцы из аварийных домов рассказали о жизни в новостройке

20 ноября 2025, 15:39

Анна Гладышева (фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура)

Квартиры в новостройке, расположенной в Шатуре по адресу: улица Школьная, 23, получили переселенцы из аварийных домов. Впечатлениями от нового жилья поделилась Анна Гладышева, чья семья переехала в начале осени. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Раннее Гладышевы жили в блочном доме с деревянными перекрытиями, расположенном на проспекте Ильича.





«Наш старый дом был страшно аварийный: проблемы с канализацией, ветхие трубы, сырость, влажность. Не описать. А здесь довольна всем — сухо, светло. (…) Трехкомнатная квартира-распашонка поначалу испугала. Увидела зал в 30 метров и растерялась: а что я сюда поставлю? Сейчас я уже влюбилась в эту квартиру, не хочу с ней расставаться», — рассказала Анна Гладышева.