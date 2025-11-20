Шатурские переселенцы из аварийных домов рассказали о жизни в новостройке
Квартиры в новостройке, расположенной в Шатуре по адресу: улица Школьная, 23, получили переселенцы из аварийных домов. Впечатлениями от нового жилья поделилась Анна Гладышева, чья семья переехала в начале осени. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Раннее Гладышевы жили в блочном доме с деревянными перекрытиями, расположенном на проспекте Ильича.
«Наш старый дом был страшно аварийный: проблемы с канализацией, ветхие трубы, сырость, влажность. Не описать. А здесь довольна всем — сухо, светло. (…) Трехкомнатная квартира-распашонка поначалу испугала. Увидела зал в 30 метров и растерялась: а что я сюда поставлю? Сейчас я уже влюбилась в эту квартиру, не хочу с ней расставаться», — рассказала Анна Гладышева.Строительство жилья в микрорайоне, в котором находится новый дом, продолжается. Там также предусмотрены квартиры для переселенцев.