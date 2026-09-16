В подмосковную скорую по программе «Приведи друга» утроились около 90 медиков

16 сентября 2026, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московская областная станция скорой медицинской помощи участвует в региональных социальных программах по привлечению молодых специалистов и иногородних кадров в сферу здравоохранения. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





Одна из популярных у соискателей программ – «Приведи друга». Участвуя в этом проекте, при трудоустройстве своих коллег штатные медработники могут претендовать на премию до 128 000 рублей. Размер выплаты зависит от специальности, квалификации и опыта устраивающегося сотрудника.

«В рамках проекта «Приведи друга» в этом году в подразделения подмосковной скорой пришли уже 84 специалиста, в том числе из других регионов России. В прошлом году штат региональной экстренной службы пополнили 113 медиков, которые устроились на работу по совету друзей», – рассказали в ведомстве.