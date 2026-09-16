Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к конкурсу субботников
Жители Московской области могут стать участниками конкурса субботников «Чистябрь». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Присоединиться к большой команде из нескольких тысяч единомышленников можно до 31 октября включительно. Это нужно сделать на сайте Центра «Чистой Природы 12-15», который проводит конкурс.
Чтобы стать участником, нужно заполнить анкету, собрать команду численностью от пяти человек и получить инвентарь. После уборки необходимо прислать фотоотчёты с результатами. Это позволит набрать экобаллы и потом обменять их на призы.
Как рассказали в Минчистоты, в этом году организаторы подготовили для активных участников 168 призов – от фирменной одежды и кепок с экощипцами до домашнего компостера для переработки органических отходов в удобрения.
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