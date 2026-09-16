Подмосковным грибникам рассказали, как гарантированно не заблудиться в лесу

16 сентября 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

У подмосковных спасателей горячая пора – период так называемых «потеряшек». Это люди, которые идут за грибами и часто не понимают, что заблудиться в лесу можно за 10 минут.





Как отметили в пресс-службе Мособлспаса, каждый день дежурные смены выезжают на поиски. Чтобы не стать одним из таких невезучих грибников, следует запомнить простые правила.

«Чтобы гарантированно не потеряться, нужно выбрать продолжительный ориентир – дорогу или линию электропередач. Его нельзя случайно обойти и пропустить. Затем следует определить сторону света в направлении захода в лес перпендикулярно выбранному ориентиру и выходить в противоположную сторону. Так грибник точно выйдет к ориентиру», – сказали в ведомстве.