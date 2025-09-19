В Подмосковья до конца года завершат строительство четырёх очистных сооружений
Масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры реализуются в Московской области, она включает в себя обновление и строительство очистных сооружений. В частности, до конца текущего года планируется построить четыре таких объекта — в округах Богородский, Зарайск, Солнечногорск и Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Ход строительства в солнечногорской деревне Осипово проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Большие очистные сооружения в Солнечногорске рассчитаны на обслуживание около 70 тысяч человек. Строительство ведётся в рамках национального проекта с участием федерального финансирования. Сейчас идёт наладка оборудования и тестирование гидравлики. Уже к концу года очистные должны заработать полностью», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что иловые поля, оставшиеся в Осипове от старых очистных сооружений, осушат и выжгут в будущем году.
Всего с 2018 года в Московской области построили 18 очистных сооружений. В 2026 году в эксплуатацию введут объекты в Звенигороде, Коломне, Кашире, Истре и Сергиево-Посадском округе. В 2027 году должны заработать обновлённые очистные сооружения в Серпухове и Дубне, а в 2028 — в Апрелевке и Можайском округе.
Кроме того, до 2029 года в эксплуатацию панируется ввести 11 очистных сооружений в округах Клин, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Дмитровский, Электросталь, Наро-Фоминский, Раменский, Истра, Ступино и Жуковский.