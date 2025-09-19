В Подмосковья до конца года завершат строительство четырёх очистных сооружений

19 сентября 2025, 12:48

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры реализуются в Московской области, она включает в себя обновление и строительство очистных сооружений. В частности, до конца текущего года планируется построить четыре таких объекта — в округах Богородский, Зарайск, Солнечногорск и Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.





Ход строительства в солнечногорской деревне Осипово проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов





«Большие очистные сооружения в Солнечногорске рассчитаны на обслуживание около 70 тысяч человек. Строительство ведётся в рамках национального проекта с участием федерального финансирования. Сейчас идёт наладка оборудования и тестирование гидравлики. Уже к концу года очистные должны заработать полностью», — сказал Андрей Воробьёв.