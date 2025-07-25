В Подмосковья за месяц отремонтировали более 200 дверей в подъездах
В Подмосковья за месяц отремонтировали более 200 дверей в подъездах
Ремонт проводили управляющие компании по заявкам жителей. Ход работ контролировали представители министерства.
«В ходе ремонта в порядок были приведены доводчики и пружины. Эти элементы обеспечивают автоматическое закрытие двери и препятствуют доступу в подъезд посторонних лиц», — говорится в сообщении.В министерстве добавили, что современные входные конструкции должны быть устойчивыми к механическим воздействиям, исправно работать и обязательно быть оборудованными системами безопасности: кодовым замком и домофоном.