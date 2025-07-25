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В Подмосковья за месяц отремонтировали более 200 дверей в подъездах

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковья за месяц отремонтировали более 200 дверей в подъездах



Ремонт проводили управляющие компании по заявкам жителей. Ход работ контролировали представители министерства.

«В ходе ремонта в порядок были приведены доводчики и пружины. Эти элементы обеспечивают автоматическое закрытие двери и препятствуют доступу в подъезд посторонних лиц», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что современные входные конструкции должны быть устойчивыми к механическим воздействиям, исправно работать и обязательно быть оборудованными системами безопасности: кодовым замком и домофоном.
Лев Каштанов

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