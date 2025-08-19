Женская сборная Подмосковья завоевала бронзу на Кубке России по голболу
Женская подмосковная сборная стала бронзовым призером Кубка России по голболу. Турнир проходил в Калуге с 11 по 17 августа, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На групповом этапе подмосковные спортсменки одержали победы над командами Краснодарского края (7:5) и Москвы (1:0). В полуфинале они уступили сборной Краснодарского края в напряженной борьбе со счетом 5:6.
В матче за третье место команда тренера сборной Московской области по голболу Дмитрия Шипилова смогла взять верх над представительницами Тульской области, победив со счетом 2:1.
«Очень рад за девчонок, что сумели собраться в нужный момент и одолеть сильную команду Тульской области в матче за бронзу. Но турнир оставил неоднозначное впечатление. На протяжении всех соревнований наши команды столкнулись с множеством судейских ошибок», — заявил он.