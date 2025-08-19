Женская сборная Подмосковья завоевала бронзу на Кубке России по голболу

19 августа 2025, 17:30

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Женская подмосковная сборная стала бронзовым призером Кубка России по голболу. Турнир проходил в Калуге с 11 по 17 августа, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





На групповом этапе подмосковные спортсменки одержали победы над командами Краснодарского края (7:5) и Москвы (1:0). В полуфинале они уступили сборной Краснодарского края в напряженной борьбе со счетом 5:6.



В матче за третье место команда тренера сборной Московской области по голболу Дмитрия Шипилова смогла взять верх над представительницами Тульской области, победив со счетом 2:1.



«Очень рад за девчонок, что сумели собраться в нужный момент и одолеть сильную команду Тульской области в матче за бронзу. Но турнир оставил неоднозначное впечатление. На протяжении всех соревнований наши команды столкнулись с множеством судейских ошибок», — заявил он.

Мужская команда Подмосковья в этом турнире заняла четвертое место, уступив в полуфинале новосибирской сборной, а в матче за бронзу – команде из Москвы.

Чемпионский титул среди женщин завоевала сборная Калужской области. В соревнованиях приняли участие 11 команд из семи регионов страны.