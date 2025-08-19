Достижения.рф

«Футболисты заведены»: Джанашия высказался о кризисе в «Спартаке»

Экс-форвард Джанашия раскритиковал игру «Спартака» после ничьей с «Зенитом»
Фото: Istock/Steevy84

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия дал резкую оценку выступлениям «Спартака» в начале сезона РПЛ 2025/26.



В беседе с «Metaratings.ru» Джанашия назвал ничью с «Зенитом» (2:2) большим достижением для красно-белых на фоне их слабой игры.

«Они ужасно играют в последних матчах. «Спартак» не должен так выступать. Я давно не видел, чтобы игроки «Спартака» получали так много красных карточек. Футболисты заведены», — заявил футболист.
Эксперт обратил внимание на нервную обстановку в коллективе и заявил, что для того, чтобы «понять истинные причины происходящего, нужно быть внутри клуба».

После пяти туров чемпионата России подопечные Деяна Станковича располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав всего пять очков. Столь слабый старт повторил антирекорд команды из переходного сезона 2011/12 годов.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0