«Футболисты заведены»: Джанашия высказался о кризисе в «Спартаке»
Экс-форвард Джанашия раскритиковал игру «Спартака» после ничьей с «Зенитом»
Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия дал резкую оценку выступлениям «Спартака» в начале сезона РПЛ 2025/26.
В беседе с «Metaratings.ru» Джанашия назвал ничью с «Зенитом» (2:2) большим достижением для красно-белых на фоне их слабой игры.
«Они ужасно играют в последних матчах. «Спартак» не должен так выступать. Я давно не видел, чтобы игроки «Спартака» получали так много красных карточек. Футболисты заведены», — заявил футболист.Эксперт обратил внимание на нервную обстановку в коллективе и заявил, что для того, чтобы «понять истинные причины происходящего, нужно быть внутри клуба».
После пяти туров чемпионата России подопечные Деяна Станковича располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав всего пять очков. Столь слабый старт повторил антирекорд команды из переходного сезона 2011/12 годов.