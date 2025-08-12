В Подольске атлет сдвинул с места и протащил 15-тоннный КамАЗ

12 августа 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Подольск

В парке им. Виктора Талалихина в Подольске перед массовым забегом атлет сдвинул с места и протащил КамАЗ весом 15 тонн. Тем самым он символически освободил место для пробежки более чем тысячи участников на 1 км, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Зарядку перед забегом провёл профессиональный боксёр, мастер спорта России международного класса, победитель первенства мира, многократный победитель первенств России и Европы Михаил Усов.



На празднике наградили сотрудников муниципальных спортивных учреждений. Почётным гостем церемонии стал двукратный Олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, который вручил призы участникам забега.

«Победителей награждали именитые спортсмены. Подольск по праву носит статус спортивной столицы Подмосковья. Поздравляю всех, кто выбирает движение и здоровье», – сказал глава городского округа Григорий Артамонов.