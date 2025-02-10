В Подольске стартовало масштабное благоустройство лесопарка «Дубрава»

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В Климовске городского округа Подольск начались работы по благоустройству лесопарка «Дубрава». Его планируют открыть в 2025-м, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В лесопарке «Дубрава» создадут новую дорожно-тропиночную сеть протяжённостью 10,7 км. Часть станет пешеходными маршрутами, часть – веломаршрутами и лыжными трассами. Для удобства посетителей предусмотрена автостоянка.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Лесопарк оснастят современными детскими игровыми площадками и тролль-парком. Спортивная инфраструктура будет включать площадки для занятий воркаутом, настольным теннисом, игр в баскетбол и футбол.
В лесопарке планируют создать смотровую площадку, кафе, прокат и фуд-корты, провести очистку пруда, установить новые входные группы и озеленить территорию.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
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«В этом году планируем благоустроить 12 пространств по губернаторской программе «Парки в лесу». Среди них – Кучинский лес в Балашихе, лесопарки «Соколка» в Истре и «Дубрава» в Подольске. Преобразим Томилинский лесопарк и Лесную опушку в Люберцах, Пироговский лесопарк в Мытищах, Новую Трехгорку в Одинцовском городском округе и Парковский лес в Орехово-Зуеве», – поделился планами зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В лесопарке «Дубрава» создадут новую дорожно-тропиночную сеть протяжённостью 10,7 км. Часть станет пешеходными маршрутами, часть – веломаршрутами и лыжными трассами. Для удобства посетителей предусмотрена автостоянка.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Лесопарк оснастят современными детскими игровыми площадками и тролль-парком. Спортивная инфраструктура будет включать площадки для занятий воркаутом, настольным теннисом, игр в баскетбол и футбол.
В лесопарке планируют создать смотровую площадку, кафе, прокат и фуд-корты, провести очистку пруда, установить новые входные группы и озеленить территорию.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
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Лора Луганская