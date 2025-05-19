Во подмосковном Фрязино состоялись соревнования по спортивному ориентированию

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Свыше 580 спортсменов поучаствовали во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут», которые проходили 18 мая в подмосковном Фрязино на территории обновлённого городского парка, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В 2025 году во Фрязине стартовали участники из 21 муниципального образования Московской области и спортсмены из Москвы. Больше всего участников было из Лыткарина — более 140 спортсменов. Команда хозяев соревнований состояла из 96 человек. Третьей по количеству участников стала сборная Химок, в которую вошли 94 жителя.
В рамках мероприятия были организованы соревнования для десяти возрастных категорий, включая мальчиков и девочек, мужчин и женщин от 10 до 65 лет. Самым старшим участником стал Александр Гуров из Электростали, который родился в 1949 году. Наибольшее количество спортсменов было представлено в возрастной группе мальчиков 14 лет, где на старт вышли 72 участника.
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В рамках мероприятия были организованы соревнования для десяти возрастных категорий, включая мальчиков и девочек, мужчин и женщин от 10 до 65 лет. Самым старшим участником стал Александр Гуров из Электростали, который родился в 1949 году. Наибольшее количество спортсменов было представлено в возрастной группе мальчиков 14 лет, где на старт вышли 72 участника.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Результаты доступны на официальном сайте мероприятия.
С 2006 года ежегодно весной в разных субъектах Российской Федерации проходят всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию, привлекая сотни тысяч любителей этого вида спорта. Мероприятие организовано в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
С 2006 года ежегодно весной в разных субъектах Российской Федерации проходят всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию, привлекая сотни тысяч любителей этого вида спорта. Мероприятие организовано в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова