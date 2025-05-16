Спасатели провели урок по безопасности для школьников Раменского

«В единую службу спасения «Система-112» обратились жители дома на улице Юности. Они рассказали, что пытались помочь коту спуститься, но их попытки не увенчались успехом. Испуганное животное только залезало всё выше и громко мяукало от страха», — говорится в сообщении.

