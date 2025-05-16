Спасатели провели урок по безопасности для школьников Раменского

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Интерактивное занятие по безопасности провели для учеников младших классов Дергаевской школы №23 Раменского округа спасатели, пожарные, кинологи и госавтоинспекторы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Цель занятия состояла в том, чтобы обучить детей правилам поведения в различных ситуациях, которые могут представлять опасность. В ходе урока наставники показали ребятам спецтехнику и подробно объяснили, для чего она предназначена», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе урока было уделено пожарной безопасности. Ребятам объяснили, из-за чего может возникнуть возгорание, как предотвратить пожар и как действовать при задымлении помещения и при эвакуации. По окончании занятия ребята поблагодарили организаторов за полученную информацию и пообещали использовать её при необходимости.
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