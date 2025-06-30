В Жуковском капитально отремонтируют детсад на улице Макаревского

30 июня 2025, 11:48

оригинал Фото: медиасток.рф

В здании дошкольного отделения школы №12 в Жуковском планируют провести капитальный ремонт. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать детский сад, расположенный по адресу: город Жуковский, улица Макаревского, 3а. Здание было построено в 1983 году, его общая площадь составляет более 2,5 тыс. квадратных метров. Завершить ремонт нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.