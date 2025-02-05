В Подольске два дебошира подрались друг с другом и побили полицейских

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Двух мужчин, устроивших драку на Красной улице в Подольске и напавших на полицейских, которые начали их разнимать, задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сначала полицейские потребовали от мужчин прекратить уличную драку, однако их слова проигнорировали. Тогда правоохранители принялись разнимать противников, но те оказали им активное сопротивление: один толкал инспектора и хватал его за форменное обмундирование, а второй нанёс полицейскому телесные повреждения», — говорится в сообщении.В результате полицейским пришлось применить спецсредства. Они задержали драчунов и доставили их в отделение полиции. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Материалы об оскорблении представителей власти и применения насилия в их отношении переданы в следственные органы.
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