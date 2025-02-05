В Лобне в ходе проверки хостелов выявили 11 нелегальных мигрантов

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Одиннадцать мигрантов-нелегалов обнаружили полицейские в двух хостелах в городском округе Лобня в ходе оперативно-профилактического рейда, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверку в двух хостелах Лобни провели в рамках мероприятия «Нелегал». В результате в отношении 11 иностранцев были составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.Кроме того, были выявлены поддельные уведомления о прибытии иностранных граждан. За подделку документов пятерых иностранцев привлекут к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья задержали подозреваемых в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице в Москве.
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