У актёра Обманова нашли дома «пояс шахида», его задержали

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Актёра сериалов «ГДР», «Командир» и «The тёлки» Александра Обманова задержали в Москве после того, как в его съемной квартире нашли «пояс шахида». Об этом сообщает Mash.
По данным канала, хозяин квартиры, которую снимает Обманов, пришел проверить жилье после отъезда актера. Там он обнаружил опасные предметы, соединённые проводами, контроллерами и лампочками. Мужчина решил, что это взрывчатка, перепугался и сразу вызвал полицию.
Задерживать Обманова отправились бойцы спецназа, так как выяснилось, что на него зарегистрирован пистолет. Мужчину вместе с «поясом шахида» доставили в отдел на допрос. В настоящее время на связь он не выходит.
Предполагается, что взрывчатка является реквизитом со съёмок.
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Задерживать Обманова отправились бойцы спецназа, так как выяснилось, что на него зарегистрирован пистолет. Мужчину вместе с «поясом шахида» доставили в отдел на допрос. В настоящее время на связь он не выходит.
Предполагается, что взрывчатка является реквизитом со съёмок.
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Элина Позднякова