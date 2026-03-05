В Подольске ищут подрядчика на завершение капремонта моста через Пахру
Подряд на завершение капитального ремонта моста через реку Пахру в городском округе Подольск выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит довести до завершения капремонт моста длиной около 83 метров на автодороге «Дубровицы — Щапово» у населённого пункта Кутьино округа Подольск. Работы нужно закончить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 407 миллионов 705 тысяч 619 рублей 32 копейки. Заявки принимаются до 17 марта. Работы будут проводиться по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансироваться из областного бюджета.